Kahramanmaraş’ta bu yıl zeytin ağaçları, iklim koşullarının olumsuz etkisiyle beklenen verimi sağlayamadı. Baharın geç gelmesi, yaz aylarındaki kuraklık ve düzensiz yağışlar, hem sofralık zeytin hem de zeytinyağı üretimini önemli ölçüde etkiledi.

Uzmanlar, üretimde yaşanan ciddi rekolte düşüşünün fiyatlara doğrudan yansıyacağını belirtiyor. Geçtiğimiz sezon litre fiyatı 300 TL’ye kadar çıkan zeytinyağının, bu yıl üretimdeki azalma nedeniyle daha da artması bekleniyor.

Zeytin üreticileri, verim kaybı nedeniyle zor bir sezon geçirdiklerini ifade ederken, gelecek yıla dair umutlarını koruyor. Vatandaşlar ise olası zeytinyağı fiyat artışlarına karşı şimdiden stok hazırlığı yapmaya başladı.

Uzmanlar ayrıca, iklim dengesizliklerinin devam etmesi halinde zeytin üretiminde kalıcı bir düşüş riski olduğuna dikkat çekiyor.