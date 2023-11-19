Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından özel olarak oluşturulan "+1 Sokağı"nda yaşayan down sendromlular, çeşitli etkinliklere katılıyor, hobi bahçelerinde zaman geçiriyor.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Avşar Yerleşkesi içinde

Kahramanmaraş'taki "+1 Sokağı" afetzede down sendromlulara umut veriyor

ki konteyner kentte bulunan +1 Sokağı'ndaki 20 konteynerde down sendromlular ve aileleri konaklıyor.

Çocuklar için oyun alanlarının bulunduğu +1 Sokağı'nda, hobi bahçeleri de yer alıyor. Okul sonrası ve hafta sonlarında hizmet veren etüt konteynerde bir öğretmen de çocuklara yardımcı oluyor.

Down sendromlu 7 yaşındaki Talha Demir'in annesi Meryem Demir, AA muhabirine, her şeyin Allah'tan geldiğine inandığını belirterek, "Bu, bize bir imtihan. Biraz zorluklarla yaşadık ama devletimiz, iyi insanlarımız bize bu zorlukları unutturmaya çalıştı. Özel çocuklarımıza +1 Sokağı temin edilince daha çok mutlu olduk." diye konuştu.

Demir, çocuklar için özel eğitimcilerin yanlarına geldiğini, gerek down sendromlu gerek diğer çocuklara ayrı ayrı ilgi gösterildiğini anlatarak, "Öncelikle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, herkese ayrı ayrı teşekkür ederiz." dedi.

Sokakta hobi bahçeleri kurulduğunu dile getiren Demir, "Talha ile sabah uyandığımızda hem bize yürüyüş oluyor hem bahçemize geliyoruz. Suluyoruz, çapalıyoruz, buradaki ürünler kahvaltıda, yemeklerde güzel oluyor. Herkesin ayrı bahçesi var. Günlerimizi bahçede, etkinliklerde geçiriyoruz." ifadesini kullandı.

Oğlu Talha'nın 2. sınıfa geçtiği söyleyen Demir, +1 Sokağı'nın oğluna çok iyi geldiğini ve kendisinde olumlu anlamda ilerleme olduğunu belirtti.

- "İyi karşılandık"

Down sendromlu Esra Eren'in annesi Rabia Eren de kızının 33 yaşında olduğunu belirterek, "Daha önce kurslara gittiği için burada okumasına gerek kalmadı. Bazı etkinliklere katılıyor. Bahçemiz var." dedi.

Eren, kendisi bahçeyle ilgilenirken Esra'nın da yanına geldiğini anlatarak, "Memnunuz, Allah razı olsun. Çalışanlarımız çok iyiler, Kaymakamımız çok iyi. İyi karşılandık. Komşularımız da çok iyi." diye konuştu.

Esra Eren ise gazetecilerin ve AFAD ekibinin gelmesinden duyduğu mutluluğu dile getirerek, "İyi ki varsınız." dedi.

+1 Sokağı'nda çeşitli etkinlikler yaptıklarını anlatan Eren, "Herkes var burada, arkadaşlar var. Bahçede domates var, patlıcan var. Biz ektik onları, bakıyoruz." ifadelerini kullandı.

Esra Eren, kendisi için özel bir düğün düzenlendiğini ve gelinlik giydiğini de sözlerine ekledi.