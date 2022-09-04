Necip Fazıl Kısakürek kültür merkezinde gerçekleşen lansmana sinemasever yoğun ilgi gösterdi.
Filmin yapımcısı Hüseyin Nacar düzenledikleri lansmanda çekecekleri film için Kahramanmaraşlılardan destek istedi.
Necip Fazıl Kısakürek kültür merkezinde gerçekleşen lansmana sinemasever yoğun ilgi gösterdi.
Filmin yapımcısı Hüseyin Nacar düzenledikleri lansmanda çekecekleri film için Kahramanmaraşlılardan destek istedi.
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