15 Nisan 2026’da Onikişubat’ta bir ortaokulda meydana gelen silahlı saldırı, ülke genelinde büyük üzüntü yarattı.

Hukukçu, İnşaat Mühendisi, Araştırmacı-Yazar Serdar Erdoğanyılmaz , Ekonomi Gazetesi Temsilcisi Ali Eskalen ve Tarihçi - Yazar Mehmet Işık'ın yer aldığı programda; okul güvenliği, bireysel silahlanma, aile yapısı ve eğitim sistemindeki eksiklikler farklı boyutlarıyla değerlendirildi.

Uzman görüşlerinin de yer aldığı yayında, benzer olayların önlenmesi için alınması gereken önlemler ve hukuki sorumluluklar ele alındı.

Yayında ayrıca olayın arka planı, nedenleri ve oluşturduğu riskler analiz edilerek, çocukların korunması ve eğitim ortamlarının daha güvenli hale getirilmesi gerektiği vurgulandı.