Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangında alevler kısa sürede iş yerinin 3. katını sararken, yoğun duman gökyüzünü kapladı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine hızla intikal eden Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yangına anında müdahale etti.

Zamanla yarışan ekipler, profesyonel ve koordineli çalışmalarıyla alevlerin büyümesini engelledi.

Özellikle ahşap malzemelerin yoğunluğu nedeniyle hızla yayılma riski taşıyan yangın, ekiplerin etkili müdahalesi sayesinde kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının ardından bölgede güvenlik önlemleri artırılırken, çevredeki esnaf da derin bir nefes aldı.

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, iş yerinde ciddi oranda maddi hasar oluştu.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için ekipler tarafından detaylı inceleme başlatıldı.