Turgutlu Koza Pazarı Meydanı'nda bir araya gelen vatandaşlar, Türk bayraklarının yanı sıra, saldırıda hayatını kaybeden Turgutlulu öğretmen Ayla Kara ile öğrencilerin fotoğraf ve isimlerinin yer aldığı pankartlarla Atatürk Bulvarı üzerinden sessizce yürüyerek 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'na geldi.

Etkinlik, burada saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nı okumasıyla sona erdi.

Yürüyüşe, Belediye Başkanı Çetin Akın, bazı siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA