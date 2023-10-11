Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesindeki Yassı Höyük'te yürütülen kazı çalışmalarında yaklaşık 2 bin 600 yıl öncesine ait Akhamenid döneminden tabakalara rastlandı.

Tanır Mahallesi'ndeki höyükte, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Afşin Belediyesi işbirliğiyle Ahi Evran Üniversitesi Doktor Öğretim Üyesi Elif Baştürk başkanlığındaki 15 kişilik ekiple yürütülen kazı çalışmaları sürüyor.

Kazı Başkanı Baştürk, Mezopotamya'dan Anadolu'ya, Doğu Anadolu'dan Orta Anadolu'ya geçen yolların kesişim noktası üzerinde bulunan Yassı Höyük'ün, konumu itibarıyla her dönem önemsenen, elde tutulmak istenen bir yer olduğunu anlattı.