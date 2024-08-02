6 Şubat'ta yaşanan depremler, Kahramanmaraş ve çevresindeki sanayi kuruluşları için büyük zorluklar yarattı. Ancak, bu zorluklara rağmen şehir, Türkiye genelinde iller sıralamasında 11. sırada yer almayı başardı.

Bu başarı, Kahramanmaraş’ın sanayi kuruluşlarının ne kadar dirençli ve güçlü olduğunu gösteriyor.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından her yıl açıklanan "Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2023" listesinde Kahramanmaraş'tan 10 firma yer aldı.

Bu başarı, Kahramanmaraş’ın sanayi alanındaki gücünü ve dayanıklılığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Kahramanmaraş’ın 10 firması İSO İkinci 500 listesinde yer alırken, toplamda 16 Kahramanmaraşlı firma İSO’nun ilk 1000 listesinde bulunuyor.

Konuyla ilgili KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu yaptığı açıklamada Kahramanmaraş’tan 10 firmanın bu listede yer alması, şehrin ekonomik ve sanayi alanındaki güçlü duruşunu simgelediğini ifade etti.

Bu durum, şehrin sanayi sektöründeki önemini ve ülke ekonomisine yaptığı katkıları vurguluyor.