“Sessiz Çığlık” adıyla düzenlenen yürüyüş ve insan zinciri etkinliği, Çocuk Yuvası önünden başlayarak Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi önünde sona erdi.

Etkinlikte, katılımcılar el ele tutuşarak Dulkadiroğlu semtinden kültür merkezine kadar uzanan insan zinciri oluşturdular.

Sessizlik içinde ilerleyen zincirin ardından alanda geniş bir katılımla basın açıklaması yapıldı.

Kahramanmaraş'ta Ak Parti'den güçlü mesaj: "Türkiye Yüzyılı İnşa Ediliyor"
Eyleme, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, il protokolü üyeleri, parti yöneticileri ve çok sayıda kadın katıldı. Etkinliğe hem toplumun dikkatini çekmek hem de Gazze’ye yönelik sessiz desteği görünür kılmak amacıyla yoğun bir katılım sağlandı.

Salona dönüşte konuşan Belgin Uygur, eyleme katılanlara teşekkür ederek, “Hemşehrilerimizin sessizlik içinde oluşturacağı bu zincir, sessizliğimizin Gazze’deki çığlığı dünyaya duyurmasına vesile olacaktır” dedi.

Uygur, ayrıca uluslararası sularda yaşanan müdahalelere dikkat çekti ve “Barış kadınla mümkün” ifadesini vurgulayarak, özellikle kadınların barışın ve adaletin savunucuları rolünü üstlenmesi gerektiğini belirtti.