Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesi Sümer Mahallesi Güney Çevre Yolu üzerinde, tren rayları üzerinde duran bir otomobil polisi alarma geçirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen trafik ekipleri, 46 S 0149 plakalı aracı kontrol etmek istedi. Sürücü Şükrü A., polislerin uyarılarına rağmen alkolmetreye üflemeyi reddederek ekiplere zorluk çıkardı. Yaklaşık 20 dakika süren ikna çabalarının ardından yapılan alkol testinde, sürücünün 208 promil alkollü olduğu belirlendi.

Sürücü, gerekli işlemler için Kahramanmaraş Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Burada yapılan ikinci kontrolde de yüksek promil oranı doğrulandı.

Polis ekipleri, alkollü şekilde trafiğe çıkarak hem kendi hem de diğer vatandaşların hayatını tehlikeye atan sürücüye idari para cezası uygularken, alkollü olarak araç kullanmak suçundan adli işlem başlattı.

Yetkililer, alkollü olarak araç kullanımının ciddi kazalara yol açabileceğine dikkat çekerek, sürücülere “Trafikte bir anlık ihmal, bir ömrü karartabilir” uyarısında bulundu.