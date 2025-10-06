Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırımlarını kesintisiz sürdürüyor. Bu kapsamda Onikişubat Döngel Mahallesi’nde başlatılan yeni köprü inşaatı hızla ilerliyor.

80’li yıllarda inşa edilen ve aradan geçen yıllar içerisinde hem darlığı hem de deformasyonu nedeniyle ulaşımda aksamalara yol açan mevcut köprünün yerine, modern standartlarda yeni bir köprü kazandırılıyor.

22 metre uzunluğunda ve 10 metre genişliğinde inşa edilen köprü, hem mahalle sakinlerinin hem de bölgeyi ziyaret eden vatandaşların güvenli ve konforlu ulaşım sağlamasına imkân tanıyacak.

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında yeni köprünün ayakları ve tablasının inşası sürüyor.

Kısa sürede tamamlanması hedeflenen proje ile birlikte Döngel Mahallesi’nin ulaşım altyapısı önemli ölçüde güçlendirilmiş olacak.

Kahramanmaraş’ın en önemli doğal güzelliklerinden biri olan Döngel Mağaraları’na ulaşım sağlayan bu güzergâh, hem yerli hem de yabancı turistler tarafından yoğun olarak kullanılıyor.

Yeni köprü sayesinde bölgeye erişim kolaylaşacak, bu da Döngel’in turizm potansiyeline önemli bir katkı sağlayacak.

Döngel Mahalle Muhtarı Ali Küpeli, projenin mahalle için büyük bir kazanım olduğunu belirterek Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’e teşekkür etti.

Küpeli, “1982 yılında yapılan köprümüz artık kullanılamaz hale gelmişti. Burası turistik bir bölge olduğu için mevcut köprü hem darlığı hem de eski yapısı nedeniyle artık ihtiyaca cevap veremiyordu. Sağ olsun Büyükşehir Belediyemiz yeni köprümüzün yapımına başladı. Fırat Görgel Başkanımız başta olmak üzere emeği geçen herkese mahallemiz adına teşekkür ediyorum” dedi.