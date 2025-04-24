KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine ulaşım sağlayan arterlerde ve otopark alanında başlattığı yenileme ve modernizasyon çalışmalarını sürdürüyor.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde, kentin önemli sağlık merkezleri arasında yer alan hastaneye ulaşımı kolaylaştırmak adına başlatılan çalışmanın ardından üniversite personelleri ve öğrenciler başta olmak üzere hastaneye gelen vatandaşlar ulaşımda büyük oranda rahatlayacağı bildirildi.

- Hastane önünde sıcak asfalt serimi tamamlandı

Çalışmanın ilk etabında hastane önünden geçen ana arterde kapsamlı şekilde yenileme gerçekleştirildiği aktarılan Açıklama, "Mevcut kilit parke taşlarının sökümünün ardından zemin hazırlıkları tamamlanarak sıcak asfalt serimi yapıldı. Bu süreçte yol kalitesi artırılırken, sürüş konforu da önemli ölçüde iyileştirildi. Asfalt seriminin ardından ekipler bölgede çevre düzenleme çalışmalarına başladı. Yeşil alanlar ve yaya yolları düzenlemeleriyle çevrenin estetik görünümü de modern bir kimliğe kavuşturulacak." denildi.

Çalışmanın ikinci etabında fakülteler arasındaki ulaşımı sağlayan bölümlerdeki deforme olmuş alanların sıcak asfalt ile daha dayanıklı ve konforlu bir ulaşım aksı oluşturulacağı kaydedilen açıklamada, mevcut otopark alanında yürütülen kapasite artırımı çalışmaları sayesinde ise daha fazla aracın rahat ve düzenli şekilde park etmesi mümkün olacağı belirtildi.

- Yeşil alanlara estetik dokunuş

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü ekiplerince "Doğayla iç içe bir yaz" sloganıyla kent genelindeki, park ve mesire alanlarında başlatılan bakım, onarım ve yenileme çalışmaları devam ettiği aktarıldı.

Mevcut oyun grupları ve oturma alanlarının bakım ve onarımı yapılırken, vatandaşların açık havada daha aktif zaman geçirmelerini sağlamak amacıyla yeni spor ekipmanlarının kurulumu da gerçekleştirildiği bildirilen açıklamada, Arslanbey Mesire Alanı ve Aliya İzzetbegoviç Millet Bahçesi'ndeki çalışmaların tamamlandığı yenileme seferberliğinin devam edeceği vurgulandı.

- Otizme ışık tutan panel

Büyükşehir Belediyesi, otizme dikkat çekmek ve toplumda farkındalık oluşturmak için KSÜ iş birliğiyle "Otizm Farkındalık ve Mücadele" paneli düzenlendi.

KSÜ Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen etkinlikte, alanında uzman kişilerce otizmin farklı boyutlarına ışık tutarak katılımcılar bilgilendirildi.

Etkinliğe, KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Müslüm Ferdi Bozkurt, Kahramanmaraş Tabip Odası Başkanı Dr. Lütfi Tiyekli ile ilgililer katıldı.