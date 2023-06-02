Kalburabastı malzemeler

250 gram tereyağı

1 adet yumurta

1 yemek kaşığı yoğurt

1 çay bardağı sıvı yağ

Yarım çay bardağı süt

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

4-5 su bardağı un

Şerbeti için:

3 su bardağı su

3 su bardağı toz şeker

Birkaç damla limon suyu



KALBURABASTI YAPILIŞI

İlk olarak tatlınızın şerbetini hazırlamakla başlayın.

Su ve şekeri bir tencerede birleştirin.

Kaynamaya başladıktan sonra limon suyunu ilave edip karıştırın ve tencereyi ocaktan alın.

Şerbetin çok yoğun veya çok sulu olmamasına özen gösterin. Şerbet kıvam alınca ılımaya bırakın.

Tereyağını tavada eritin ve biraz ılıtıp derin bir karıştırma kabına alın.

Sıvı yağ, yumurta, süt, yoğurt, kabartma tozu, vanilyayı da karıştırma kabına ekleyin.

Yavaş yavaş unu ilave ederek yumuşak kıvamda bir hamur elde edene kadar yoğurun.

Dilerseniz hamura iri çekilmiş fındık veya ceviz de ekleyebilirsiniz.

Hamurunuzdan küçük parçalar alın. Bir kalburun üstüne hafifçe bastırıp yuvarlayın ve tepsiye dizin.

Önceden 180 derece ısıtılmış fırında üzeri kızarana kadar pişirin.

Fırından çıkarttığınız hurma tatlılarını kısa bir süre dinlendirdikten sonra üzerine hazırladığınız şerbeti dökün.

Tatlınız şerbetini tamamen çektikten sonra servis edebilirsiniz.