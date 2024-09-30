Kırsal Kalkınma Eylem Planı kapsamında, bölgede yaşam kalitesinin artırılması ve refah seviyesinin geliştirilmesi amacıyla Tarım İl Müdürlüğü, çiftçilere çeşitli maddi ve teknik destek sağlıyor.

Kalekaya Mahallesi'nde bulunan 400 hane, fındık tarımından geçimini sağlıyor. Kahramanmaraş Valiliği koordinesindeki İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, fındık tarımını geliştirmek amacıyla Giresun Fındık Araştırma Enstitüsü'nden de destek almakta. Devlet, sarp arazileri fındık üretimine tahsis ederek, bölge halkının köylerinde kalmasını sağlamak için üreticilere her türlü desteği sunuyor.

Fındık Üretimi Tersine Göçü Başlattı

Kalekaya Mahallesi’nde yaşam süren gençler, geçmişte tarım işçiliği için Çukurova ve diğer illere gitmek zorundaydılar. Ancak, yaklaşık 1500 dönümlük alanda gerçekleştirilen fındık üretimi sayesinde gençler, köylerinde kalarak üretime katkıda bulunma fırsatı buldular. Halihazırda yapılan fındık üretiminin 5 bin dönüme çıkartılması için çalışmalar devam ediyor.

Üreticiler, engebeli arazilerde yetiştirdikleri fındıkların hasatına başlamış durumda. Ağaçlardan toplanan fındıklar, işçiler tarafından toplanarak evlerin bahçelerinde kurutulmakta ve daha sonra paketlenerek hem kentte hem de çevre illerde pazara sunuluyor.

Kalekaya Mahallesi’nde 4 köyde yetiştirilen fındık, yüksek yağ oranı ve aromasıyla bölge halkının umudu haline geldi. Deprem bölgesinin de önemli ürünlerinden biri olarak değerlendirilen fındıktan bu yıl 300 ton rekolte bekleniyor.

Editör: Yunus Firdevsoğlu