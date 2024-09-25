27 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik son 4 gündür süren “Kalkan-27” operasyonlarında; 84 Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü ve 1029 düzensiz göçmen yakalandı.
Bakan Yerlikaya, yakalanan göçmen kaçakçılığı organizatörlerinin 25'nin tutuklandığını, 7'si hakkında adli kontrol kararı verildiğini duyurdu. Diğerlerinin ise adli işlemleri sürüyor.
Yakalanan düzensiz göçmenler, ülkelerine geri gönderilmek üzere geri gönderme merkezlerine teslim edildi.
Editör: Tuğrulhan BAYRAKTAR