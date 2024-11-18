Yerlikaya, 5 bin 94 noktadaki denetimlerde 24 bin 400 personel ve 7 bin 347 ekibin görev aldığını belirterek, göç ve göçmen kaçakçılarıyla mücadele kapsamında metruk yerler, umuma açık eğlence mekanları, tır garajları, terminaller, limanlar, toplu taşıma durak ve istasyonlarında 442 bin 778 kişinin kimlik kontrolü yapıldığını ifade etti.

Bakan Yerlikaya, toplam 14 bin 757 yerin kontrol edildiğini, operasyonlarda 17 otomobil, 3 tekne veya bot, 8 ruhsatsız tabanca ve muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildiğini bildirdi.