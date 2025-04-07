Bu işaretleri zamanında fark etmek ise hayati önem taşıyor.

Kalp krizi, kalbe giden kan akışının aniden kesilmesiyle oluşur ve zamanında müdahale edilmezse ciddi sonuçlar doğurabilir.

Bu yüzden erken belirtileri tanımak hayati öneme sahiptir.

KALP KRİZİ NASIL OLUŞUR?

Miyokard enfaktüsü olarak bilinen kalp krizi, koroner damarlardaki tıkanıklık sonucu kalp kasına giden oksijenle birlikte kan akışının azalması veya tamamen kesilmesi şeklindeki doku ölümü olarak tanımlanabilir.

Kalp kasına giden oksijenin azalması, kalp kasının hasar görmesine ve ölmesine sebebiyet verir. Kan akışının azalması sadece kalbi değil vücudun diğer bölümlerindeki kan akışını da durdurarak ölümcül sonuçlar doğurabilir.

EN SIK GÖRÜLEN BELİRTİLER

1. Göğüs Ağrısı

En yaygın belirtidir.

Göğüste baskı, sıkışma, yanma ya da doluluk hissi olabilir.

Ağrı birkaç dakikadan uzun sürer, gelip geçebilir.

Dinlenmekle geçmeyebilir.

2. Üst Vücut Ağrısı

Ağrı sadece göğüste olmayabilir.

Omuzlarda, kollarda (özellikle sol kol), sırtta, boyunda, çenede hissedilebilir.

Kadınlarda bu belirtiler bazen göğüs ağrısından daha ön plandadır.

3. Nefes Darlığı

Eforla ya da istirahat halinde ortaya çıkabilir.

Göğüs ağrısı ile birlikte ya da tek başına olabilir.

4. Soğuk Terleme

Aniden gelen ve açıklanamayan soğuk terleme olabilir.

5. Mide Bulantısı veya Hazımsızlık Hissi

Özellikle kadınlarda, kalp krizi mide şikayetleri gibi hissedilebilir.

Bulantı, kusma, mide ekşimesi olabilir.

6. Baş Dönmesi veya Sersemlik

Düşük tansiyonla birlikte gelen sersemlik hissi, bayılma öncesi durum olabilir.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Belirtiler herkes için farklı olabilir.

Kadınlar, yaşlılar ve diyabet hastaları daha farklı belirtiler gösterebilir; örneğin sadece yorgunluk hissi gibi.

Eğer yukarıdaki belirtilerden biri veya birkaçı aniden ortaya çıktıysa ve 5-10 dakika içinde geçmiyorsa, hemen 112’yi (veya yerel acil servisi) aramak gerekir. Kendi başınıza hastaneye gitmeye çalışmak riskli olabilir.