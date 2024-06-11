Bursa'nın Mudanya ilçesinde, talihsiz bir olay yaşandı.
Mudanya Adliyesi'nde Yazı İşleri Müdürü Cengizhan Sert’in daha gençliğinin baharında 14 yaşındaki oğlu Egehan Sert, evinde kalp krizi geçirdi.
Evinde son nefesini verdi
İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Egehan Sert'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Egehan Sert'in cenazesi, İznik ilçesinde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından İznik Şehir Mezarlığına defnedildi.
Cenaze törenine, Sert'in ailesi ve yakınları katıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)