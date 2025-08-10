Kahramanmaraş’ın Çağlayan mevkiinde dağdan ekşi kesmeye giden iki kardeşten biri, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, M.K. isimli vatandaş, kardeşiyle birlikte ekşi toplamak için çıktığı dağda aniden fenalaştı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Zorlu arazi şartlarına rağmen kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, hayatını kaybeden M.K.’yi bulunduğu noktadan sedye ile indirerek cenaze aracına teslim etti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.