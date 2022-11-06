Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik hizmetleri çerçevesinde kültür ve sanat faaliyetlerini vatandaşlarla buluşturmaya devam ediyor.

Vatandaşların el becerilerini geliştirmek ve mesleki yeteneklerini artırmalarına katkıda bulunmak için hayata geçirilen Meslek Edindirme ve Sanat Eğitimi Kursları (KAMEK) 36 branş ve bin 59 kursiyerle yeni eğitim dönemine başladı.

Büyükşehir Belediyesi KAMEK Kurs Merkezi’nde kursiyerlere verilen eğitimlerden bir tanesi de Ahşap Boyama Atölyesi oldu.

Atölyede kursiyerlere uzman eğitmenler tarafından boyama, dekupaj ve transfer teknikleri gibi çeşitli eğitimler veriliyor.

Ahşap Boyama Atölyesi’nde eğitim alan kursiyerler, eğitimlerin kendilerine çok katkı sağladığını belirterek Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.