Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Meslek Edindirme Kursları’nda, 42 farklı branşta eğitimler tüm hızıyla devam ediyor. Bu branşlardan biri olan keman kursu, hem müzikseverlerin hem de yeni bir hobi edinmek isteyenlerin dikkatini çekiyor. Kursiyerler, uzman eğitmenler eşliğinde keman çalmayı öğreniyor. Temel müzik teorisi, nota okuma ve enstrüman tutuş tekniklerinden başlayan eğitimler, zamanla daha ileri seviye çalışmalara geçerek katılımcıların kişisel gelişimine katkı sağlıyor. Hem amatör hem de profesyonel düzeyde müzik yapmak isteyen kursiyerlere yönelik düzenlenen dersler, her yaştan bireyin katılımına açık şekilde sürdürülüyor. Keman kursu, müziğe gönül verenlerin enstrümanla tanışmalarını ve yeteneklerini geliştirmelerini sağlayan önemli bir fırsat sunuyor.

Katılımcılar Kurstan Memnun

Kursiyerlerden Ermi Yakın, “Öğretmenim. KAMEK’te Keman kursuna geliyorum. Gani hocamızın derin derya bilgilerinden faydalanarak keman çalmayı öğreniyorum. Kemanda kendimi geliştirmeye devam etmek istiyorum. Bizlere bu imkânı sağlayan Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum” diye konuştu. Diğer bir kursiyer Ebrar İlhan da, “KSÜ’de öğrenciyim. Büyükşehir Belediyesinin Keman kursu düzenleyeceğini duyunca hemen başvurdum. Hep bir enstrüman çalmak istiyordum ama ilk başta Keman çalabileceğimi hiç düşünmüyordum. Gani hocamızın katkılarıyla 2 ay içerisinde kendimi çok geliştirdim. Dersleri iple çekiyorum” ifadelerini kullandı.