Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından; vatandaşların mesleki ve sosyal açıdan gelişimlerine katkıda bulunmak, ekonomik ve kültürel kazanımlarını artırmak için düzenlenen KAMEK’te en çok ilgi gören kurslardan bir tanesi de takı tasarım oldu.

Kursiyerler, alanında uzman eğitmenler tarafından verilen eğitimlerle hem el becerilerini geliştiriyor hem de çeşitli süs eşyaları yapımını öğreniyor. Edindikleri bilgi ve becerilerle süs eşyası yaparak satışını gerçekleştiren kursiyerler, aile bütçesine de katkı sağlıyor.

“El Becerilerimizi Geliştiriyoruz”

Kurs sayesinde hem sosyalleştiğini hem de yeni şeyler öğrendiğini belirten Hatice Akçöp, “Üretmeyi ve farklı ürünler yapmayı çok sevdiğim için Takı Tasarım Kursu’na kaydoldum.

Burada aldığımız eğitimlerle kendimizi geliştirme imkânımız oluyor. Hem sosyalleşiyor hem de yeni şeyler öğreniyoruz. Burada olmaktan dolayı son derece mutluyum” diye konuştu. Diğer bir kursiyer Hayriye Temiz ise, “Süs eşyaları yapmayı çok seviyorum.

Burada edindiğim bilgi ve becerilerle özellikle çocuklarıma yeni takılar ve süs eşyaları yapıyorum. Bizlere bu imkânı sunan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hayrettin Güngör’e teşekkür ediyorum” dedi.