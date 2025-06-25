Kahramanmaraş’ta HAK-İŞ Konfederasyonu’na bağlı Öz Sağlık-İş Sendikası üyeleri, Necip Fazıl Şehir Hastanesi önünde bir araya gelerek, Kamu Çerçeve Protokolü kapsamında sunulan düşük zam teklifine tepki gösterdi. Basın açıklamasında, yüksek enflasyon ve artan yaşam maliyetleri karşısında sunulan yüzde 8’lik artışın yetersiz olduğu vurgulandı.

Öz Sağlık-İş Sendikası Kahramanmaraş Şube Başkanı Murat Arifoğlu, “Aylarca umutla takip ettiğimiz süreç, ne yazık ki beklentilerimizi karşılamayan bir teklifle sonuçlandı. Emekçilerin geçim mücadelesi görmezden geliniyor” diyerek, adil ücret ve insanca yaşam taleplerini yineledi.

Sendika, taleplerin karşılanmaması halinde demokratik haklarını kullanacaklarını ifade etti.

Öz Sağlık-İş Sendikası Kahramanmaraş Şube Başkanı Murat Arifoğlu, süreci umutla takip ettiklerini ancak sunulan teklifin beklentileri karşılamadığını belirterek şu sözleri kaydetti; “Bizler HAK-İŞ'li emekçiler olarak, aylar önce başlayan Kamu Çerçeve Protokolü sürecini umutla ve sabırla takip ettik. Bu sürecin, emeğimizin karşılığını alacağımız, geçim derdimize çare olacak bir toplu sözleşmeyle sonuçlanmasını bekledik.