Kanada'nın Toronto kentinde araç üzerindeki dijital ekrandan bir sürücü Müslüman karşıtı (İslamofobi) içerikli video yayınlamıştı.

Kanada Müslümanları Ulusal Konseyi (NCCM), X sosyal medya platformundan videonun yayımlandığı aracın görüntüsünü, "Bu, son derece tehlikeli bir mesaj ve buna göz yumulmamalı." ifadesiyle paylaştı.

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Soruşturma başlatıldı

NCCM, Toronto polisine soruşturma başlatılması çağrısında bulundu.

Toronto polisinin X hesabından yapılan açıklamada, nefret suçları biriminin konuya ilişkin soruşturma başlattığı duyuruldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)