Kanada'nın Toronto kentinde araç üzerindeki dijital ekrandan bir sürücü Müslüman karşıtı (İslamofobi) içerikli video yayınlamıştı.
Kanada Müslümanları Ulusal Konseyi (NCCM), X sosyal medya platformundan videonun yayımlandığı aracın görüntüsünü, "Bu, son derece tehlikeli bir mesaj ve buna göz yumulmamalı." ifadesiyle paylaştı.
Soruşturma başlatıldı
NCCM, Toronto polisine soruşturma başlatılması çağrısında bulundu.
Toronto polisinin X hesabından yapılan açıklamada, nefret suçları biriminin konuya ilişkin soruşturma başlattığı duyuruldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)