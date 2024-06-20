Kanada'nın Toronto kentinde araç üzerindeki dijital ekrandan bir sürücü Müslüman karşıtı (İslamofobi) içerikli video yayınlamıştı.

Kanada Müslümanları Ulusal Konseyi (NCCM), X sosyal medya platformundan videonun yayımlandığı aracın görüntüsünü, "Bu, son derece tehlikeli bir mesaj ve buna göz yumulmamalı." ifadesiyle paylaştı.

Soruşturma başlatıldı

NCCM, Toronto polisine soruşturma başlatılması çağrısında bulundu.

Toronto polisinin X hesabından yapılan açıklamada, nefret suçları biriminin konuya ilişkin soruşturma başlattığı duyuruldu.