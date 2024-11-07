Şehrin gençlerine sektörde istihdam fırsatları sağlamak amacıyla çırak yetiştirme hedefiyle yola çıkan Kanbur kardeşler, 10., 11. ve 12. sınıf öğrencilerine yönelik konferans salonunda bir söyleşi düzenledi.

Söyleşide Mehmet Sait Kanbur ve Erdal Kanbur, öğrencilerle eğitim branşlarının iş hayatındaki karşılığı, mezuniyet sonrası fırsatlar ve MADO markasının kuruluş serüveni hakkında ayrıntılı bilgiler paylaştı. Öğrencilerin staj olanakları, MADO okulunun sunduğu avantajlar ve Kahramanmaraş’ın kuşaktan kuşağa aktarılan zengin işletme kültürü hakkında da çeşitli konularda önerilerde bulunarak, onlara iş yaşamına yönelik önemli tavsiyelerde bulundular.

Öğrencilerin ilgisiyle karşılanan söyleşi, gençlere sektör hakkında ilham kaynağı oldu. MADO Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Kanbur, meslek lisesinin öğrencilerin kariyerine sağlayacağı katkının altını çizerek, öğrencilerin mesleki gelişimlerini desteklemeye devam edeceklerini belirtti. Etkinlik, gençler ve sektör temsilcileri arasında güçlü bir bağ kurulmasına vesile oldu.