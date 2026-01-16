AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Muhammet Burak Gül, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş ve AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Durdu Safa Kekeç, kandil namazını Gayberli Mahallesi’ndeki Güllü Hoca Camii’nde eda ederek vatandaşların kandil sevincine ortak oldu.

Manevi iklimin doruğa çıktığı kandil gecesinde, Kahramanmaraş protokolü mahalle ziyaretleri kapsamında vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda; AK Parti İl Başkanı Muhammet Burak Gül, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş ve İlçe Başkanı Durdu Safa Kekeç, Gayberli Mahallesi’nde bulunan Güllü Hoca Camii’nde cemaatle buluştu.

Dualar Birlik ve Beraberlik İçin Edildi

Kandil namazını mahalle sakinleriyle birlikte kılan heyet, namazın ardından cemaatle yakından ilgilendi. Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada Başkan Gül ve Başkan Toptaş, vatandaşlarla tek tek musafaha yaparak kandillerini tebrik etti. Sohbetlerin odak noktasında ise birlik, beraberlik ve kardeşlik mesajları yer aldı.

Vatandaşlara Kandil İkramı

Programın sonunda, bu mübarek gecenin geleneği yaşatılarak cami çıkışında vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu. Manevi duyguların ön plana çıktığı gecede, protokol üyelerinin bu ziyareti mahalle sakinleri tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı.

Gayberli Mahallesi sakinleri, hem kandillerinin kutlanmasından hem de başkanların kendileriyle sohbet etmesinden duydukları mutluluğu dile getirerek teşekkürlerini ilettiler.