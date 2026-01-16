Onikişubat Belediyesi, aile kurumunu güçlendirmeye yönelik yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. Ailelerin en özel günlerine ev sahipliği yapacak olan salon için randevu ve başvurular artık belediyenin resmî internet sitesi üzerinden alınacak.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş’ın öncülüğünde ilçeye kazandırılan, bin kişi kapasiteli Onikişubat Belediyesi Kır Düğün Salonu; hafta içi 10 bin TL, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri ise 15 bin TL ücretle hizmet verecek.

Evlilik hazırlığı yapan çiftlerin karşılaştığı yoğunluk ve zaman kaybını ortadan kaldırmayı hedefleyen yeni sistemle birlikte vatandaşlar, uygun tarihleri anlık olarak görüntüleyebilecek, başvurularını birkaç adımda kolayca tamamlayabilecek. Böylece hem belediye hizmetlerinde hem de vatandaş başvurularında önemli bir kolaylık sağlanmış olacak.

Onikişubat Belediyesi, bu uygulamayla yalnızca bir randevu sistemi sunmakla kalmayıp, aile olma yolculuğunun ilk adımına dijital bir destek sunmayı hedefliyor.

Belediyenin daha önce hayata geçirdiği e-belediye uygulamaları ve online hizmetlerin devamı niteliğindeki bu sistem, dijital belediyecilik vizyonunun güçlü bir yansıması olarak öne çıkıyor. Şeffaf, erişilebilir ve vatandaş odaklı olarak tasarlanan sistem sayesinde işlemler tek merkezden, hızlı ve güvenli bir şekilde yürütülecek.

Vatandaşlar, Kır Düğün Salonu randevu ve başvuru işlemlerini www.onikisubat.bel.tr adresi üzerinden gerçekleştirebilecek. Yeni sistemle birlikte süreçler daha düzenli, planlı ve erişilebilir hale gelecek.