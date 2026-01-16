Kadın odaklı projeleriyle örnek belediyecilik anlayışını sürdüren Hanifi Toptaş başkanlığındaki Onikişubat Belediyesi, kültür, sanat ve istihdamı bir araya getiren bu tür çalışmalarla hem bireysel gelişimi destekliyor hem de ilçenin sosyal dokusuna değer katmaya devam ediyor.

Kadınların üretime katılımını artırmayı, yeteneklerini geliştirmeyi ve yeni istihdam alanlarına kapı aralamayı hedefleyen proje kapsamında açılacak kurs, el sanatlarına ilgi duyan vatandaşlara önemli bir fırsat sunuyor. Seramiğin sanata dönüşen yolculuğunda katılımcılar, hem teorik hem de uygulamalı eğitimlerle temel seramik biçimlendirme tekniklerini öğrenme imkânı bulacak.

Başvuruları 16 Ocak 2026 tarihinde başlayacak olan kurs, 19 Ocak – 20 Mayıs 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Eğitimler, Hamidiye Bekir Topçuoğlu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi bünyesinde yapılacak. Kursa katılmak isteyenler başvurularını e-yaygin.meb.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirebilecek.

Tamamen ücretsiz olarak düzenlenecek Seramik Biçimlendirme Kursu’na, en az ilkokul mezunu ve 18 yaşını tamamlamış olan, programın gerektirdiği temel fiziksel ve psiko-motor yeterliliğe sahip bireyler başvurabilecek. Kontenjanın 20 kişiyle sınırlı olması ise eğitimin daha verimli ve nitelikli şekilde yürütülmesini hedefliyor.