Kahramanmaraş, hafta sonu kışın sert yüzüyle karşı karşıya kalacak. Meteoroloji tahminlerine göre kent genelinde 17 Ocak Cumartesi ve 18 Ocak Pazar günleri kar yağışı etkili olacak. Soğuk havayla birlikte özellikle yüksek kesimlerde kar yağışının zaman zaman kuvvetli olması bekleniyor.

Cumartesi günü hava sıcaklığının 1 ile 6 derece arasında seyretmesi öngörülürken, gece saatlerinde hissedilen sıcaklıkların -6 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor.

Pazar günü ise soğuk hava daha da etkisini artıracak; sıcaklıkların -2 ile 7 derece arasında olması beklenirken, gece saatlerinde -7 derece seviyelerine kadar düşmesi öngörülüyor.

Yetkililer, kar yağışıyla birlikte buzlanma, don ve ulaşımda aksama risklerine karşı sürücüleri ve vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Özellikle sabah ve gece saatlerinde trafikte olanların tedbirli olması, zincirsiz araçlarla yola çıkılmaması tavsiye ediliyor.

Kar yağışının, tarım alanları ve baraj havzaları açısından olumlu etkiler oluşturması beklenirken, kent genelinde kış şartlarına karşı hazırlıkların sürdürülmesi çağrısı yapıldı.

Kahramanmaraş’ta hafta sonu planı yapacak vatandaşların, hava koşullarını göz önünde bulundurarak hareket etmeleri öneriliyor.