Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Kanlıdere’de yapımı son aşamaya gelen yeni köprüde incelemelerde bulundu. Meclis üyelerinin de yer aldığı ziyarette Başkan Güngör, teknik süreçleri yerinde inceledi. Çalışanlarla sohbet eden Başkan Hayrettin Güngör, bölgede esnaf ve vatandaşlarla da bir araya gelerek yeni köprüye ilişkin istişarelerde bulundu. Ziyaret programı sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Güngör, “Kanlıdere’ye 35 Milyon TL yatırımla kazandırdığımız yeni köprümüzdeki çalışmaları yerinde inceledik. Bölgede hemşehrilerimizle de bir araya geldik. Kanlıdere’ye kazandırdığımız yeni köprümüz ile ilgili memnuniyetlerini belirttiler. Çok olumlu geri dönüşler aldık. Hemşehrilerimizin memnuniyeti bizim en büyük motivasyon kaynağımız. Şimdiden kahraman şehrimize hayırlı olsun diyorum” ifadelerini kullandı.

Perşembe Günü Açılıyor

Kanlıdere’ye inşa edilen yeni köprünün hedeflenen 89 günlük sürede tamamlanarak hizmete alınacağını ifade eden Başkan Güngör, “Kanlıdere’de hayata geçirdiğimiz yeni köprümüzde çalışmalarımız büyük ölçüde tamamlandı. Temelini attığımız gün projemizi tamamlamak için 89 günlük süre belirlemiştik. Hamdolsun Tevfik Kadıoğlu Köprülü Kavşağı gibi bu projemizi de hedeflediğimiz sürede tamamlayarak hizmete alacağız. İnşallah Perşembe günü de trafiğe açılış törenimizi gerçekleştireceğiz. Tüm hemşehrilerimiz davetlidir” diye konuştu. Yeni Kanlıdere Köprüsü’nün trafiğe açılış töreni 15 Eylül Perşembe günü saat 15.00’te gerçekleştirilecek.