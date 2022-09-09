Şehir merkezinin trafik yoğunluğunu büyük ölçüde azaltacak Sarayaltı – Kanlıdere – Kale Bağlantı Yolu projesi kapsamında bölgede yapımına başlanan 56 metre uzunluğunda ve 17 metre genişliğindeki köprüde çalışmalar bitmek üzere.
Şehir merkezinin trafik yoğunluğunu büyük ölçüde azaltacak Sarayaltı – Kanlıdere – Kale Bağlantı Yolu projesi kapsamında bölgede yapımına başlanan 56 metre uzunluğunda ve 17 metre genişliğindeki köprüde çalışmalar bitmek üzere.
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