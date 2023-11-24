Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde çeşitli okullarda görev yapan kantinciler, Sağlıklı Yaşam ve Kantinciler Derneği ile Dulkadiroğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün birlikte organize ettiği tanışma ve istişare toplantısında Milli Eğitim Müdürü ile Ticaret İl Müdürünün de olduğu platformda bir araya geldi.

Toplantıda; kantinci esnafının ihtiyaç ve beklentileri ile talepleri konuşuldu.

İstanbul'daki kantinci kira bedellerinin bir deprem bölgesi olan Kahramanmaraş'ta uygulanamayacağını dile getiren kantinciler, kira bedelinin makul olmasını istedi.

Kantinci esnafının eğitimin bir parçası olduğunu ve eğitimin içerisinde önemli bir rol üstlendiğini belirten Sağlıklı Yaşam ve Kantinciler Derneği Başkanı Abdulkadir Gülmez, çok önemli bir deprem felaketi yaşadıklarını, kantin kira bedelinin İstanbul veya denge illerle bir tutulamayacağını ifade etti.

Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, büyük bir deprem felaketi yaşadıklarını bu depremden baştan Milli Eğitim camiası okullar olmak üzere kantinci esnafının da elbette zarar gördüğünü, onların dertlerinin kendi dertleri olduğunu ifade ederek bir ortak noktada buluşabileceklerini ifade etti.

Toplantı sonucunda Kahramanmaraş kantinciler derneği Başkanı Abdulkadir Gülmez'e Federasyon Başkanlığı tarafından bugüne kadar mavi kapak kampanyasından 10 binlerce engelli vatandaşa tekerlekli sandalye verdiği ve deprem sürecindeki katkılarından dolayı plaket takdim edildi.