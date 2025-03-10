Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından “Kahramanmaraş’ta Ramazan Çok Güzel” temasıyla düzenlenen Ramazan etkinlikleri, özel bir dinletiyle devam etti. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programda, usta sanatçı ve bestekâr Göksel Baktagir sahne alarak sanatseverlerle buluştu. Türk müziğinin önemli isimlerinden Baktagir, ekibiyle birlikte Ramazan’ın manevi atmosferine uygun bir repertuvar sunarak dinleyicilere huzur dolu bir gece yaşattı. Kanunuyla icra ettiği eserlerle dinleyicileri derin duygulara sürükleyen sanatçı, kendine has yorumuyla sahneye farklı bir boyut kazandırdı.

Müzikseverler Programdan Mutlu Ayrıldı

Uzun yıllardır Türk müziğine enstrümantal eserleriyle önemli katkılar sağlayan Göksel Baktagir, bu özel konserde klasik Türk müziği ve özgün bestelerden oluşan geniş bir seçki sundu. Sanatseverler, müziğin büyüsüyle Ramazan’ın manevi iklimini derinden hissetti. Etkinliğe katılan vatandaşlar, böylesine anlamlı bir organizasyonu gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederken, Göksel Baktagir ve ekibini ayakta alkışladı.