Amerika Birleşik Devletleri (ABD), soğuk havayla mücadele ediyor..

Geçtiğimiz haftadan bu yana etkili olan kar fırtınası ve soğuk hava dalgası, ülkede hayatı felç etti.

Fırtınanın şiddetiyle ağaçlar ve elektrik hatları devrildi, binlerce ev ve iş yerinde elektrik kesintisi meydana geldi.

Buzlanma nedeniyle kayganlaşan ve karla kaplanan yollarda trafik kazaları yaşandı.

9 eyalette 40 kişi hayatını kaybetti

ABD medyasına göre Arkansas, Illinois, Kansas, Mississippi, New York, Oregon, Pensilvanya, Tennessee ve Wisconsin eyaletinde 12 Ocak’tan bu yana olumsuz hava hava şartları nedeniyle 40 kişi hayatını kaybetti.

En çok can kaybı 14 ile Tennessee'de kayıtlara geçti.

Daha fazla kar yağışı bekleniyor

Yarından itibaren ülkenin batısından doğusuna kadar daha fazla kar yağışı beklendiği ve donma riskinin artacağı konusunda uyarda bulunuldu.