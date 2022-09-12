Onikişubat Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenecek olan EXPO 2023’te ülke bahçesi kuracağını açıklayan Karadağ’da, proje çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Karadağ Üniversitesi Mimarlık Fakültesi akademisyenleri ve öğrencilerinin geliştirdiği proje için EXPO 2023 yetkilileriyle koordineli şekilde çalışmalar yürütülüyor.

Türkiye’nin Karadağ Büyükelçiliği ile Karadağ’ın Türkiye Büyükelçiliği’nin desteklediği proje çalışmaları kapsamında, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek’in katılımıyla çevrimiçi toplantılar düzenlenmişti. Projeyi Karadağ’da yakından takip eden Türkiye Cumhuriyeti’nin Karadağ’ın başkenti Podgoritsa Büyükelçisi Songül Ozan, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Ozan, EXPO 2023 kapsamında kurulacak Karadağ Bahçesi ile Türkiye ve Karadağ arasında yeni bir dostluk köprüsü kurulacağını belirtti.

“Türkiye ile Karadağ mükemmel ilişkilere sahiptir”

Türkiye ile Karadağ arasında ilişkilerin sürekli geliştiğine dikkat çeken Ozan, “Türkiye ile Karadağ ortak tarih, kültür ve beşeri bağları paylaşan iki dost ve müttefik olarak her alanda mükemmel olarak niteleyebileceğimiz ilişkilere sahiptir. Öncelikle iki ülke arasında sürekli gelişen üst düzey diyalog ve karşılıklı ziyaretlerin de teşviki ile ekonomi ve ticaretin çok çeşitli alanlarının yanı sıra kültürden eğitime turizmden spora ikili ve çok taraflı ilişkilerimiz her gün çeşitlenerek ve derinleşerek zenginleşmektedir” ifadelerini kullandı.

“Karadağ, EXPO 2023’e ayrı bir renk ve güzellik katacak”

Karadağ’ın, Onikişubat Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenecek olan Uluslararası EXPO 2023’e katılmasının kendilerini gururlandırdığını aktaran Ozan, “Bu çerçevede, EXPO 2023 Onikişubat-Kahramanmaraş’a Karadağ’ın da katılacak ülkeler arasında olmasının mevcut güzel ilişkilerimize yeni bir boyut kazandıracağını düşünüyorum. İnanıyorum ki Karadağ Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencilerinin tasarlayacağı Karadağ Bahçesi, Türkiye ile Karadağ arasında yeni bir dostluk köprüsü kuracak. Eminim ki, bu vesileyle iki ülke arasında çevre, doğa, kentsel dönüşüm, peyzaj gibi pek çok alanda karşılıklı bilgi ve tecrübe alışverişi de olacak ve yeni işbirliği imkânları da doğacaktır. Karadağ, tıpkı Türkiye gibi deniz kıyıları, dağları, yeşili, suyu ve havası ile eşsiz güzelliklere sahip bir turizm ülkesidir. Bence Karadağ, EXPO 2023’e ayrı bir renk ve güzellik katacak. Bu vesileyle özellikle vurgulamak isterim ki Cumhuriyetimizin 100. Yılının coşkusunu yaşayacağımız 2023 yılında, Kahramanmaraş’ımızın ve Onikişubat Belediyemizin tüm dünyamız, doğamız, gelecek nesillerimiz için hayati öneme sahip konuları işleyecek olan EXPO 2023’e ev sahipliği yapması bize ayrı bir gurur vermektedir” şeklinde konuştu.

Songül Ozan, sözlerinin devamında ise EXPO 2023 başarısından dolayı Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek ve emeği geçenleri tebrik etti.