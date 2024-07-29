Karahasanlılar Federasyonu tarafından bu yıl 14.’sü düzenlenen Karahasanlılar buluşması Türkören Mahallesi’nde gerçekleştirildi.
Karahasanlılar buluşmasına Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Rüstem Keleş, Belediye Başkanı Erkan Gürbüz, Elbistan İlçe Jandarma Komutan Vekili Üsteğmen Remzi Aslan, Elbistan İlçe Tarım Ve Orman Müdürü Ömer Tontuş, Elbistan İlçe Müftüsü Muhammed Yusuf Yaşar, İyi Parti İl Başkanı Süleyman Tekerek, Ak Parti Elbistan İlçe Başkan Vekili İsrafil Ayhan, Chp Elbistan İlçe Başkanı Onur Gürbüz, mahalle muhtarları ve davetliler katıldı.
Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.
Konuşmaların ardından plaket töreni gerçekleştirildi.
Elbistan’daki siyasetçi, yazar, şair, idareci, muhtarlar ve esnaflara plaket takdim edildi.
Program sonunda, Karahasanlılar Federasyonu’nca düzenlenen satranç turnuvasında dereceye giren sporculara da ödül ve plaket verildi.
Konuşmaların ardından davetlilere yemek ikramında bulunuldu