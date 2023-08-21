Pandemi ve özellikle depremden sonra hem yurtiçinde hem de yurtdışında artan talep nedeniyle teslimatlarda 1 yıl sonrasına sıra veriliyor. Fiyatı 200 bin liradan başlayıp 5 milyon liraya kadar çıkan karavanlar hesaplı tatilin kapısını açarken yatırım aracı haline de geldi. Otomobillerde uzun süre devam eden bulunurluk sorunu karavanlarda da yaşanıyor. Pandemi ve özellikle depremden sonra hem yurtiçinde hem de yurtdışında artan talep nedeniyle teslimatlarda 1 yıl sonrasına sıra veriliyor.

Fiyatı 200 bin liradan başlayıp 5 milyon liraya kadar çıkan karavanlar hesaplı tatilin kapısını açarken yatırım aracı haline de geldi. Pandemiyle birlikte doğa ile iç içe yaşama isteği artmıştı. Hibrit çalışma ve uzaktan çalışma uygulamaları da doğayı ofise dönüştürmüştü. Bu kapsamda çadır, karavan ve tiny house (römorkla çekilebilen küçük ev) talebi hızla artmıştı. Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen yıkıcı depremden sonra bu ilgi katlanarak devam etti. Mobil olmak için en çok tercih edilen araç ise karavanlar (Çekme karavan, motokaravan, offroad karavanlar). Üretim, artan talebi karşılayamıyor. Sektörde, aylardır araç bulunamayan otomotiv pazarına benzer bir süreç yaşanıyor.

6 AY İLA 1 YIL ARASINDA BEKLENİYOR

Bu konuda yaşanan gelişmeleri ve yatırım fırsatlarını güncel fiyatlarıyla Doğada Yaşam Okulu’nun kurucusu Serhat Akbel anlattı. “Karavanda arz–talep dengesizliği mevcut” diyen Akbel, şu an yerli ya da ithal bir karavan almak isteyenlerin en az 6 ay ila 1 yıl arasında beklediğini (1 karavan üretimi en az 15-20 gün sürüyor), kiralamalarda da aynı durumun söz konusu olduğunu söyledi. Türkiye’de kayıtlı olan motokaravan ve çekme karavan sayısının 300 bin adedin üzerinde olduğuna dikkat çeken Serhat Akbel, 2019 yılında 220 bin üzerindeydi hızlı bir artışla 2 yıl içinde mevcut pazar bir anda yüzde 30’a yakın büyüdü” dedi.