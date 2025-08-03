Kavga Akpınar Mahallesi’nde Yaşandı

İstanbul’un Sancaktepe ilçesi Akpınar Mahallesi'nde, iki kardeş arasında çıkan park yeri tartışması trajediyle sonuçlandı. İddiaya göre, A.Ş. ile kardeşi Murat Ş. oturdukları apartmanın önünde araç parkı nedeniyle tartışmaya başladı.

Silahla Ateş Açtı: Kardeşi Öldü, Yengesi Yaralandı

Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Öfkesine yenilen A.Ş., silahını çıkararak kardeşi Murat Ş’ye ateş etti. Olay sırasında araya girmeye çalışan Murat Ş'nin eşi Cennet Ş. de isabet eden kurşunla yaralandı.

Sağlık Ekipleri Olay Yerine Geldi

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Murat Ş'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı Cennet Ş., ambulansla hastaneye kaldırıldı.