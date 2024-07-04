Kocaeli'de aile faciası...

Darıca ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde boşanma aşamasındaki eşi Semiha K.'nin (39) evine gelen Selahattin K., eşiyle tartışmaya başladı.

Karısı ve çocuklarını vurdu

Tartışmanın ardından hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğu iddia edilen Selahattin K., karısı ile çocukları İ.K. (17) ve Y.K'ye (14) tabancayla ateş etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Durumları ağır

Yaralanan Semiha K. ve iki çocuğu sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Semiha K. ve Y.K.'nin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Yakalandı

Kaçan şüpheli ise polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Çiftin 2 yaşında bir kızları daha olduğu, zanlının onu yaralamadığı öğrenildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.