21 Ocak'ta Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetmiş, 137 kişi yaralanmıştı.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde, Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel yangınına ilişkin davanın duruşması yapıldı. Duruşma, güvenlik önlemleri altında Bolu Sosyal Bilimler Lisesi’nin spor salonunda görüldü. Tutuklu sanıkların salona getirildiği sırada bazı müştekiler tepki gösterdi.

İddianameye Göre:

Otel sahipleri, yöneticiler ve bazı kamu görevlileri dahil 30’dan fazla sanık hakkında dava açıldı.

Otel sahipleri ve yöneticileri için 78 kez “olası kastla öldürme” suçundan 1950 yıla kadar hapis cezası istendi.

Belediye yetkilileri ve itfaiye personeli için de benzer suçlardan 1950 yıla kadar hapis talep edildi.

Diğer teknik personel, iş güvenliği uzmanı ve kamu görevlileri için ise 22 yıl 6 aya kadar hapis istendi.

Bir sanığın ise beraati talep edildi.

Mahkemede bugün taraflar, savcılığın mütalaasına karşı esas hakkındaki savunmalarını yapıyor.

Ayrıca yangınla ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çalışma Bakanlığı bürokratları hakkında da Danıştay tarafından soruşturma izni verilmişti.

Mütalaa sonrası mahkeme, sanıkların savunmalarını tamamladıktan sonra karar aşamasına geçecek.