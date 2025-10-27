Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kamuya personel alımı yapacağını duyurdu. Her iki kurumun ilanı Resmî Gazete’de yayımlanırken, başvuru ve sınav takvimine ilişkin ayrıntılar da paylaşıldı.

Ticaret Bakanlığı 15 Müfettiş Yardımcısı Alacak

Ticaret Bakanlığı, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere 15 Ticaret Müfettiş Yardımcısı alımı yapacak. Giriş sınavı için başvurular 3-14 Kasım 2025 tarihleri arasında yalnızca Kariyer Kapısı platformu üzerinden alınacak.

Sınavın yazılı bölümü, 20-21 Aralık 2025 tarihlerinde Ankara’da, sabah ve öğleden sonra olmak üzere 4 oturum halinde gerçekleştirilecek. Yazılı sınava katılmaya hak kazanan adayların isimleri ve sınav detayları, sınav tarihinden en az 15 gün önce Ticaret Bakanlığı’nın resmi internet sitesinde ilan edilecek.

Yazılı sınavda başarılı olan adaylardan, kadro sayısının dört katı kadar kişi sözlü sınava çağrılacak. Sözlü sınavın yeri ve tarihi ise daha sonra duyurulacak.

TÜİK 10 Bilişim Personeli Alımı Yapacak

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ise tam zamanlı istihdam edilmek üzere 10 sözleşmeli bilişim personeli alımı gerçekleştirecek. Başvurular, bugünden itibaren e-Devlet üzerinden “TÜİK – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Hizmeti” ya da Kariyer Kapısı adresinden yapılabilecek.

Elektronik ortam dışında —posta, elden veya farklı yollarla— başvuru kabul edilmeyecek. Başvuru süreci 10 Kasım 2025 saat 18.00 itibarıyla sona erecek.

Sınav sonuçları, TÜİK’in resmi internet sitesinden duyurulacak.