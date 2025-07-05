Duruşma Spor Salonunda Görülecek



Sanık ve müşteki sayısının fazlalığı nedeniyle Bolu Adliyesi'ndeki duruşma salonları yetersiz kaldı. Bu nedenle Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bolu Sosyal Bilimler Lisesi Spor Salonu, 700 kişilik duruşma salonuna dönüştürüldü. Salona güvenlik kameraları, yeni aydınlatma ve jeneratör sistemleri kuruldu. Ayrıca, SEGBİS ve UYAP altyapısı ile internet bağlantıları sağlandı.

Sanıklar Hakkında Yüzlerce Yıl Hapis İsteniyor



Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 98 sayfalık iddianamede, otel sahipleri ve yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 13 sanık için, "olası kastla öldürme" ve "olası kastla kasten yaralama" suçlarından 78 kez olmak üzere toplam 1998'er yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Ayrıca otelin teknik personeli, iş güvenliği uzmanları, mutfak çalışanları, şirket yetkilileri ve belediye görevlilerinden oluşan 19 sanık hakkında ise "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası isteniyor.

İddianamede İhmaller Tek Tek Sıralandı



İddianamede, yangının otelin dördüncü katındaki restoranda bulunan elektrikli ızgaradan kaynaklandığı belirtildi. Yangının LPG hortumuna sıçramasıyla alevlerin hızla yayıldığı, otelin iç yapısında kullanılan yanıcı malzemelerin ise felaketin boyutunu büyüttüğü aktarıldı.

Otelin yangın güvenliği açısından ciddi eksiklerinin olduğu tespit edilen iddianamede; kaçış yollarının yetersizliği, yangın söndürme sistemlerinin eksikliği, duman tahliye sisteminin bulunmaması ve acil durum anons sisteminin çalışmaması gibi ihmaller detaylı şekilde yer aldı.

Sorumluluk Otel Sahipleri ve Yöneticilerinde



Yasal mevzuat gereği, gerekli önlemlerin alınmamasından otel sahipleri, yöneticiler ve yetkililerin sorumlu olduğu vurgulandı. Sanıkların, yönetim ve karar alma süreçlerinde ihmaller zinciri oluşturduğu belirtildi.

Duruşmalar 14 Gün Sürecek



210 müşteki ve 32 sanığın yer aldığı dosya kapsamı göz önüne alınarak, mahkeme sürecinin sağlıklı yürütülebilmesi için duruşmaların 14 gün boyunca devam etmesi planlanıyor.