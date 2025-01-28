Bolu Kartalkaya'ya giden aileler, geri dönemedi.

Grand Kartal Otel'e yarıyıl tatili için giden aileler, çıkan yangında can verdi.

78 kişinin can verdiği yangının ardından ortaya çıkan bazı detaylar ise kan dondurmaya devam ediyor.

Kartalkaya'da 36'sı çocuk 78 kişinin can verdiği Grand Kartal Otel yangınında çalışanların verdiği bilgiler, facianın önce örtbas edilmek istendiğini gösteriyor.

"UFAK BİR YANGIN VAR PANİK YAPMAYIN"

Grand Kartal Otel çalışanı Tuni Burhan, facia gecesinde yaşadıklarını CNN Türk'te anlattı:

Yan odadaki mutfakta aşçı olan arkadaş şiddetli bir şekilde kapımızı çalarak bizi uyandırdı. ‘Ufak bir yangın var. Panik yapmayın ama hemen odayı boşaltın’ dedi. Telaşla çıktık. Mutfağın camlarından şiddetli bir şekilde alevler geliyordu. Yangın bayağı ilerlemişti.



Yangının nasıl çıktığını bilmiyorum. Otelin herhangi bir yerinde olmadığım için ve gece uykuda olduğum için. Personeller arasında konuşulanlardan bildiğim kadarıyla mutfakta kızgın yağdan alev alıyor. Baca temizlenmediği, orada donmuş yağlar olduğu için ve kızgın yağı su ile söndürmeye çalışıyorlar, büyüyor.

OTEL SAHİBİNDEN SKANDAL TALİMAT

Otel müdürüne talimat geliyor. Müdür 'Personeli uyandırın, kimseye haber vermeyin, biz bunu kendi aramızda söndürürüz. Personelin bir kısmını otoparka gönderin’ diyor. Halit Ergül, otel müdürü Zeki Yılmaz’a talimat veriyor. Bu otelde işler böyle dönüyordu zaten. Herhangi bir problem olduğunda personel kendi arasında halleder. Kimseye haber vermez. Kahramanmaraş'ta "Kentsel Tasarım Projesi" kapsamında inşa edilen konutlar yükseliyor

"PERSONEL BU SEZONU SAĞ SALİM KAPATALIM DİYE ŞAKALAŞIYORDU"

Otel Allah’a emanet devam ediyordu. 12 Aralık’ta bir denetim yapıldı ve personelin kullandığı asansöre kırmızı etiket yapıştırıldı. ‘Asansöre binmek tehlikeli ve yasaktır’ demekti bu. Ama biz 12 Aralık’ta beri asansörü kullanmaya devam ettik. Gaz sızıntısı, borular patlıyordu. Personel ‘bu sezonu da sağ salim kapatabiliriz şeklinde şakalaşarak konuşuyordu’ diyordu.

OTEL MÜDÜRÜ ZEKİ YILMAZ'IN İFADESİ

Grand Kartal Otel'in Müdürü Zeki Yılmaz'ın ifadesi ortaya çıktı. Yılmaz ifadesinde, otel sahibinin verdiği talimata değinmedi.

Yılmaz, yangın sırasında yangın dedektörlerinin çalıştığını ancak otelde yağmurlama sisteminin olmadığını aktardı.

"YANGINI BİZZAT GÖRMEDİM"

Otel müdürü Yılmaz'ın ifadesi şöyle:

Yangın olayı meydana geldiği sırada, Grand Kartal Oteli'nin 9. katında, 9050 numaralı odada kalıyordum. Koridordan sesler duymam üzerine uyandım. Aynı anda resepsiyondan cep telefonum aranarak otelin 4. katında yangın çıktığı haber verildi.



Hızlı bir şekilde odadan çıkarak yangın merdivenini kullanıp 4. kata indim. 9. katta odadan çıktığım anda dumanlar vardı ancak yangını bizzat görmedim.



4.kata indiğimde, yangın merdiveninden restoran kısmına inmeye çalıştım. Ancak kapıları açamadığım için misafirlerin kullandığı koridora geçtim. Buradan restoran kısmına geçmek istedim. Ancak dumanın çok yoğun olması ve içeride kimseyi görememem sebebiyle 5. kattaki resepsiyon kısmına çıkmayı denedim.



İki kez merdivenle çıkmaya çalıştım fakat yoğun duman nedeniyle başarılı olamadım. Daha sonra, merdivenlerden 3. kata indim. 3. katta gördüğüm bir grup kalabalığı, 1. katta bulunan kayak odasından çıkmaları için yönlendirdim.

"OTEL SAHİBİNİN DENETİMLERDEN BİLGİSİ VARDIR"