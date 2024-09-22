Katil İsrail ordusu, Lübnan'daki Hizbullah Hareketi'ne ait olduğunu ileri sürdüğü hedeflere yeni hava saldırıları gerçekleştirdiğini açıkladı.
Lübnan resmi haber ajansında alan habere göre İsrail savaş uçakları ülkenin güneyindeki kasabalara 40 dakika içinde 50'den fazla hava saldırısı düzenledi.
Lübnan kaynakları ve sosyal medya kullanıcıları, İsrail savaş uçaklarının, Lübnan'ın güneyindeki yerleşim yerleri yakınlarındaki dağlık bölge ve vadilere düzenlediği hava saldırılarındaki patlamaların görüntülerini paylaştı.
Editör: Tuğrulhan BAYRAKTAR