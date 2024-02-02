Bu Kapsamda Genç Kasiad Organizasyonu İle Kentin İş Adamları Ve Ekonomi Gazetesi Yönetimi Deprem İstişare Toplantısında Bir Araya Geldi.

Şairler Tepesinde Düzenlenen Toplantıda Kentin Deprem Öncesi Ve Sonrası Durumuna Dair KMTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hikmet Gümüşer Tarafından Bir Sunum Gerçekleştirildi.

Başkan Yardımcısı Gümüşer Yapılan Anket Sonuçlarını da Paylaşarak Süreci Gazeteci Ve İşadamlarına Ayrıntılarıyla Tek Tek Anlattı.

Toplantı İş İnsanları Ve Gazetecilere Genç Kasiad Üyeleri Tarafından Ödül Ve Plaketlerinin Takdim Edilmesiyle Son Buldu.

