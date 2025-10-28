Gerçekleştirilen ziyarette heyeti, Aksu TV Genel Müdürü Cüneyt Beyit karşıladı. Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada, Kahramanmaraş’ın ekonomik gelişimi, yerel medyanın şehir vizyonuna katkısı ve iş dünyasının iletişim alanındaki önemi üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

KASİAD Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Hacı Dinçer, Aksu TV’nin Kahramanmaraş’ın sesi olma misyonunu başarıyla sürdürdüğünü belirterek, “Yerel medyamızın şehrin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişiminde üstlendiği rol çok kıymetli. Aksu TV’nin bu noktadaki katkıları için teşekkür ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Aksu TV Genel Müdürü Cüneyt Beyit ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, KASİAD yönetimine teşekkür etti ve yerel dinamiklerle ortak projeler yürütmekten mutluluk duyacaklarını ifade etti.

Ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin sunulmasının ardından hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.