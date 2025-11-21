Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonu yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceğini açıkladı. Güney kesimlerde sıcaklıklar 30 dereceye kadar çıkarken, Kıyı Ege ve Marmara’nın batısı yerel sağanak yağışların etkisi altında olacak.

Bugün ülkenin kuzey, iç ve batı bölgelerinde parçalı yer yer çok bulutlu hava beklenirken, gece saatlerinde Güney Ege kıyıları ve Balıkesir’in batısında yerel sağanak görülecek. Diğer bölgeler az bulutlu ve açık olacak.

Yarın Türkiye'nin büyük bölümünde parçalı ve az bulutlu bir hava hakimken, Kıyı Ege ve Marmara’nın batısı yağışlı geçecek. Pazar günü ise doğu bölgelerde açık hava, Batı Akdeniz, Ege ve Marmara’da çok bulutlu ve yağışlı bir hava bekleniyor.

Kahramanmaraş Hava Durumu: