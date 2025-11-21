Dün ons altındaki yatay seyrin etkisiyle dar bantta hareket eden gram altın, günü 5.550 lira seviyesinde tamamlamıştı. Haftanın son işlem gününe değer kaybıyla başlayan gram altın, saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışa göre %0,3 düşüşle 5.540 liradan işlem görüyor.

Çeyrek ve Cumhuriyet Altınında Son Durum

Altın yatırımcısının yakından takip ettiği ürünlerde fiyatlar şöyle:

Çeyrek altın: 9.433 TL

Cumhuriyet altını: 37.587 TL

Her iki ürün de güne hafif düşüşle başladı ve küresel piyasalardaki yön arayışına paralel hareket ediyor.

Ons Altın Güne Düşüşle Başladı

Küresel piyasalarda değerli metalde yön aşağı yönlü. Altının ons fiyatı:

%0,4 düşüşle 4.061 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Jeopolitik riskler, ABD ekonomisine ilişkin veriler ve merkez bankası politikaları ons altının yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor.