Kaski Genel Müdürlüğüne Bağlı Ekipler Tarafından Kent Genelinde İçme Suyu Ve Tüm Altyapı Onarılarak Yeniden İşlevsel Hale Getirilebilme Çalışmaları İvedilikle Devam Ediyor.

Sahada Aktif Olarak 7/24 Çalışan Kaski Genel Müdürlüğüne Bağlı Ekipler Kahramanmaraş Genelinde 185 Çağrı Merkezine İletilen Birçok Arızaya Gerekli Tadilat Ve Tamirat Çalışmalarını Yaparak Altyapıyı İşlevsel Hale Getiriyor.

BU KAPSAMDA Kaski Genel Müdürü Ahmet Kavak Bölgede Yürütülen Bu Çalışmaları Yerinde İnceledi.

Burada Açıklamalarda Bulunan Genel Müdür Kavak Şehrimizin Altyapısını Yeniden Daha İşlevsel Hale Getirmek İçin Çalışmalarımıza Devam Ediyoruz” Dedi.

İl Geneli Tüm İlçe Ve Mahallelerde İçme Suyu Ve Kanalizasyon Altyapı Bakım, Onarım Ve Yenileme Çalışmalarının Devam Ettiğini Belirten Genel Müdür Kavak, İlave İçme Suyu Temini İçin İlgili Bölgelerimizde Yeni Kaynak Tarama Çalışmalarımızı Da Aralıksız Sürdürmekteyiz.” Dedi.