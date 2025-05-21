KASKİ Genel Müdürlüğü eliyle yürütülen “Pazarcık Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı” projesi, ilçenin dört mahallesini kapsayan geniş bir altyapı yenileme çalışmasını içeriyor.

Memiş Özdal, Menderes, Bağdınısağır ve Fatih mahallelerinde devam eden çalışmalar kapsamında; beton borularla kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarının döşenmesi sürüyor.

Sahada 10 kanalizasyon, 1 parsel bağlantı ve 1 karayolu yatay geçiş olmak üzere toplam 12 ekip görev yapıyor.

Şu ana kadar 2 bin 235 metre yağmursuyu hattı, 2 bin 59 metre ana kollektör hattı ve 17 bin 350 metre beton boru imalatı tamamlandı.

Aynı zamanda karayolu yatay geçiş çalışmaları da devam ederken, bu kapsamda 500 metrelik geçiş hattı imalatı gerçekleştirildi.

Toplamda 711 milyon 313 bin TL sözleşme bedeline sahip proje; 120 kilometrelik kanalizasyon hattı, 7 bin 500 parsel bağlantısı, 4 terfi merkezi, 17 kilometrelik yağmursuyu hattı ve üstyapı onarımlarını kapsıyor.

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi’nden yapılan açıklamada, Pazarcık’ta altyapı eksikliklerini kalıcı şekilde gidermek ve yaşam kalitesini artırmak amacıyla çalışmaların tüm hızıyla devam ettiği vurgulandı.